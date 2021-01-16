Заслуженный тренер России Ирина Жук, которая работает с Александром Свининым с парой Александра Степанова-Иван Букин в интервью «СЭ» поделилась мнением о решении CAS лишить российских спортсменов выступать с символами государственной власти России ближайшие два года.

«Триколор-то в любом случае увидим. Разрешили хоть наши песни. Конечно, нам обидно, тут нечего и говорить. Но что мы можем сделать? Отказываться выступать? Это тоже не выход. Мы должны хорошо делать свое дело и доказывать, что русские — лучшие в мире. Несмотря ни на что. Все равно весь мир знает, какую страну мы представляем. Без русских невозможно представить турниры вообще ни в одном виде спорта, и чиновники это прекрасно понимают», — сказала Жук.

Отметим, что Степанова и Букин не были допущены на Олимпиаду в Пхенчхан комиссией WADA.

(Рустам Имамов)

Тренеры Степановой и Букина — о выступлении без флага, ковиде и командном турнире