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Сегодня, 14:08

Тренер Соколова рассказала о выборе музыки к ритм-танцу фигуристов Мироновой и Устенко

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, не с первого раза выбрали композицию к ритм-танцу, рассказала тренер Елена Соколова.

В ритм-танце фигуристы будут выступать под композицию Born to be alive Патрика Эрнандеса.

«Короткую программу мы ставили в США с Паскуале Камерленго. Музыку выбирали очень интересно, — цитирует Соколову ТАСС. — Вместе с Паскуале встретились прослушивать музыку 60-70-х годов. Катя и Женя дали ему послушать свои 6-7 вариантов, Паскуале предложил свой — Стиви Уандер — Superstition. Попробовали ее на льду, ребят композиция не зажгла».

«Попросили подобрать другую музыку, потому что Стиви Уандер не так привычен для русской аудитории. Для того, чтобы ускорить процесс, музыку выбрала и нарезала Катя. Born to be alive — рожденный, чтобы жить. Музыка интересная, зажигает ребят, создает необходимый драйв», — добавила Соколова.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Екатерина Миронова/Евгений Устенко
Елена Соколова
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