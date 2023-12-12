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Сегодня, 15:16

Тренер Соколова не смогла объяснить, почему слайдинг Валиевой засчитали за падение

Алина Савинова
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Российский тренер Елена Соколова затруднилась объяснить, почему судьи засчитали за падение прокат фигуристки Камилы Валиевой на бедрах по льду (слайдинг) и сняли за это штрафной балл.

«Не могу объяснить, что там было у Камилы, поскольку не смотрела. Но у одиночников свои правила по слайдингам и хореоэлементам. Как раз к разговору о том, почему не работаю с одиночниками: для того чтобы не ошибиться в таких вещах, нужно хорошо знать правила, а досконально я знаю правила только в танцах на льду», — цитирует Соколову «Газета.Ru».

В этом сезоне 17-летняя Валиева выиграла шестой этап российской серии «Гран-при» в Москве, набрав 226,22 балла по сумме двух программ. На этапе «Гран-при России» в Казани она стала четвертой.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/12/21908173.shtml
Фигурное катание
Елена Соколова
Камила Валиева
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