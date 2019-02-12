Тренер: "Сложность в фигурном катании не должна убивать красоту! Многие плакали от "Анны Карениной" в исполнении Медведевой на Олимпиаде"

Заслуженный тренер России, член тренерского совета ФФККР Валентина Тюкова заявила, что нынешние правила, ориентирующие фигуристов на запредельную сложность программ, не должны убивать красоту этого вида спорта. Она привела в пример программу российской фигуристки Евгении Медведевой на Олимпийских играх в Пхенчхане, от которой плакали зрители на трибуне

Напомним, что Медведева заняла второе место в женском одиночном катании, уступив Алине Загитовой всего 1,3 балла.

– Что скажете по поводу нынешних правил, ориентирующих фигуристов на запредельную сложность программ?

– Я плохо отношусь к этим правилам. Все программы становятся похожими друг на друга: почти одинаковые вращения, почти одинаковые подъемы. Потому что главное – четвертый уровень. При этом есть шикарные поддержки, которые можно исполнять очень красиво, но они, увы, второго или третьего уровня. Сложность в фигурном катании не должна убивать красоту!

Зрители должны приходить на наши соревнования как на спектакль. Это ведь не только спорт, но и искусство. О чем способны рассказать пробежка–прыжок, пробежка–прыжок? А когда Евгения Медведева катала на Олимпиаде свою "Анну Каренину", то многие на трибунах плакали. И мороз шел по коже.