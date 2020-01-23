ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Тренер шокирована отсутствием горячей воды в гостинице для фигуристов — участников чемпионата Европы

19:10
Временное сооружение в Граце, где проходит чемпионат Европы. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Временное сооружение в Граце, где проходит чемпионат Европы. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский тренер в танцах на льду Ирина Жук шокирована условиями, предоставленными участникам чемпионата Европы по фигурному катанию в австрийском Граце, которых заселили в официальный отель турнира, где нет горячей воды.

Жук и Александр Свинин являются тренерами танцоров Александры Степановой и Ивана Букина — участников турнира.

— Я не буду говорить об арене, обо всем прочем, но отсутствие в гостинице горячей воды — это просто кошмар, — приводит ТАСС слова Жук. — Конечно, ребята как-то выкручиваются, но это просто ненормально для соревнований такого уровня.

Свинин добавил, что в гостинице параллельно идет ремонт.

Степанова отметила, что впервые столкнулась с отсутствием горячей воды в гостинице на соревнованиях: «Ну а что делать — быстренько, под холодненькой. Но у нас такого еще не случалось — это наш, можно сказать, первый подобный опыт на турнирах».

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7593175

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