Российский тренер в танцах на льду Ирина Жук шокирована условиями, предоставленными участникам чемпионата Европы по фигурному катанию в австрийском Граце, которых заселили в официальный отель турнира, где нет горячей воды.

Жук и Александр Свинин являются тренерами танцоров Александры Степановой и Ивана Букина — участников турнира.

— Я не буду говорить об арене, обо всем прочем, но отсутствие в гостинице горячей воды — это просто кошмар, — приводит ТАСС слова Жук. — Конечно, ребята как-то выкручиваются, но это просто ненормально для соревнований такого уровня.

Свинин добавил, что в гостинице параллельно идет ремонт.

Степанова отметила, что впервые столкнулась с отсутствием горячей воды в гостинице на соревнованиях: «Ну а что делать — быстренько, под холодненькой. Но у нас такого еще не случалось — это наш, можно сказать, первый подобный опыт на турнирах».