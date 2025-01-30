Тренер Шишковой и Наумова отреагировала на информацию об авиакатастрофе в США

Тренер по фигурному катанию Людмила Великова в разговоре с «СЭ» прокомментировала информацию о крушении самолета в США.

Ранее сообщалось, что на этом рейсе были чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

«Не могу говорить. Я все знаю, но говорить не могу», — сказала Великова «СЭ».

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что в самолете могли находиться несколько фигуристов и тренеров по фигурному катанию.