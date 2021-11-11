Тренер Семененко объяснила, почему фигурист пропустит турнир в Граце

Татьяна Мишина, тренер российского фигуриста Евгения Семененко объяснила, почему спортсмен пропускает международный турнир в Австрии.

«Евгений снялся с турнира в Граце, поскольку ему нужно восстановиться после травмы, полученной на тренировке перед прокатом на Skate Canada. Он тогда больно упал, но в Ванкувере у нас не было возможности сделать МРТ, поэтому обследовались уже здесь, в Санкт-Петербурге. Поняли, что нужно взять несколько дней перерыва, согласовали это с руководством Федерации фигурного катания на коньках России, нам важно, чтобы со спортсменом все было в порядке. А сейчас Женя уже вернулся к тренировкам, но пока, правда, в щадящем режиме», — цитирует ТАСС Мишину.

Семененко занял третье место на Skate Canada. Турнир в Граце пройдет с 12 по 14 ноября.