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Тренер Рукавицын отказался отвечать на вопрос о смене гражданства Губановой и Талалайкиной

14:10
Мария Талалайкина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мария Талалайкина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский тренер Евгений Рукавицын не стал общаться со СМИ на фоне слухов по поводу возможного перехода Анастасии Губановой в сборную Грузии, а Марии Талалайкиной в сборную Италии.

Эти фигуристки тренируются у него в группе. На звонок корреспондента «СЭ» сразу после обозначения того, что с ним общается журналист Евгений наотрез отказался отвечать на какие-либо вопросы, даже не дождавшись самого вопроса.

«Нет, извините, я пока не буду ничего комментировать. Надо подождать, сейчас мне нечего сказать», — сказал Рукавицын.

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Рустам Имамов все материалы автора

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