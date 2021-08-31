Тренер Рукавицын отказался отвечать на вопрос о смене гражданства Губановой и Талалайкиной

Российский тренер Евгений Рукавицын не стал общаться со СМИ на фоне слухов по поводу возможного перехода Анастасии Губановой в сборную Грузии, а Марии Талалайкиной в сборную Италии.

Эти фигуристки тренируются у него в группе. На звонок корреспондента «СЭ» сразу после обозначения того, что с ним общается журналист Евгений наотрез отказался отвечать на какие-либо вопросы, даже не дождавшись самого вопроса.

«Нет, извините, я пока не буду ничего комментировать. Надо подождать, сейчас мне нечего сказать», — сказал Рукавицын.