Тренер распавшейся пары Павлюченко/Ходыкин отвергла вариант со сменой гражданства

Тренер и хореограф пары Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин Бетина Попова рассказала «СЭ» о планах партнеров после расставания. Пара стала бронзовыми призерами чемпионата Европы, чемпионата России и чемпионами мира среди юниоров.

— В парном виде спорта от такого никто не застрахован, не всегда получается так, что пара от начала до конца проходит свой путь вместе. И вообще здорово, что ребята смогли пройти тот путь, который прошли, потому что они добились серьезных результатов, хорошо катались вместе. Но покажите мне пару, в которой не было бы каких-то проблем. И травмы сделали свое дело. Поэтому как случилось — так случилось, к сожалению, — сказала Попова.

— Денис продолжает кататься, ему ищут партнершу?

— Да, Денис продолжает, потому что последние месяцы он очень усердно работал, несмотря на то, что был один. Он хочет добиваться результатов и не планирует останавливаться в этом виде спорта. Но партнершу пока не нашли, мы в процессе поиска.

— За рубежом их наверняка немало.

— Менять гражданство Денис не собирается, таких планов нет.

— Тогда про Дашу — она останется?

— Даше предлагал Сергей Сергеевич [Росляков] варианты продолжать карьеру, она пока что думает. Надо отдать ей должное, он последние месяцы начала ходить на танцы, развиваться, молодец. Но к сожалению, травмы, тяжело далось ей возвращение.

— Насколько все это повлияет на другую пару группы Косторная/Куница?

— На самом деле, было бы здорово иметь две сильные пары, которые могли бы конкурировать между собой. Чтобы у Алены с Гошей были спарринг-партнеры и чтобы у Дениса нашлась хорошая сильная партнерша. Потому что как мы видим, это приносит результат.