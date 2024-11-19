Тренер Понтелеенко — об информации про допинг фигуристки: «Я это вообще комментировать не буду»

Тренер Надежды Понтелеенко Олег Татауров, у которой, по информации «СЭ», нашли положительную допинг-пробу, отказался комментировать ситуацию.

— Без комментариев, я это вообще комментировать не буду, — ответил Татауров корреспонденту «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил о положительной допинг-пробе Понтелеенко, взятой в конце сезона-2023/24. Она объявила о пропуске нынешнего сезона из-за «проблем с сердцем».