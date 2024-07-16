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Сегодня, 03:27

Тренер по фигурному катанию Дмитриев переехал работать в Санкт-Петербург

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Тренер по фигурному катанию Артур Дмитриев заявил, что переехал в Санкт-Петербург и продолжит работать там.

«Я переехал тренировать в Санкт-Петербург, буду тренировать группу парного и одиночного катания на катке «Звездный лед», где тренирует Олег Татауров. Виктория Васильева и Роман Запорожец остались в Москве, они будут работать с Сергеем Каревым и Ариной Ушаковой. Я взял молодые пары, буду теперь работать в Петербурге. Я давно хотел переехать, это мой родной город, 13 лет я проработал в Москве», — приводит ТАСС слова Дмитриева.

56-летний Дмитриев — двукратный олимпийский чемпион в парном катании.

Источник: ТАСС
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