Тренер Нина Мозер рассказала, сколько стоит подготовка трех пар фигуристов

Залуженный тренер России Нина Мозер в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff сообщила, что подготовка трех спортивных пар фигуристов в год оценивается в 46 миллионов рублей.

В феврале Мозер объявила, что возвращается к активной тренерской работе спустя два года. Тренер работает с российской парой Алина Пепелева/Роман Плешков, в скором времени будут сформированы еще два дуэта.

«Лед — это общий лед, то есть три пары, которые я собираюсь вести, катаются одновременно, поэтому количество часов не увеличивается, а вот выезды и все остальное, постановки — это уже на три пары, — отметиал Мозер. — Могу сказать, что последний штрих, последняя точка — это было 46 миллионов в год на три пары».

«То есть если хотеть хорошего результата. Потому что мне говорят: «А почему так дорого? Зачем надо брать вот этого постановщика, неужели сами не можете?» Я говорю: «Подождите, мы говорим о чем — мы хотим медаль, или мы хотим поучаствовать и посидеть в Kiss&Cry? Это разные вещи», — добавила Мозер.