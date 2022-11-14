Мозер рассказала о новом командном турнире школ по фигурному катанию в Москве

Заслуженный тренер России Нина Мозер рассказала о новом командном турнире школ по фигурному катанию в Москве.

«В августе я стала генеральным директором Федерации фигурного катания Москвы. Понимала, что нужно создавать что-то новое и интересное. В первую очередь чтобы появлялись новые таланты. В Москве более тысячи тренеров, более 50 — заслуженные тренеры страны. Много коммерческих школ, которые возглавляют бывшие чемпионы. Очень много ребят, которые продолжают традиции и в своих учениках воплощают свое будущее. Решила, что нужно делать интересный формат, чтобы школы могли встречаться и соревноваться. Чтобы дать возможность проявить себя всем детям, занимающимся фигурным катанием, а их в Москве 5500 человек», — сказала Мозер.

Тренер также рассказала подробнее о формате турнира.

«Формат похож на Кубки мира, в которых я тоже принимала участие. Это интересно, появляется спортивный дух, ребята болеют друг за друга. У нас индивидуальный вид спорта, но умение сопереживать очень важно. Вспоминаю, как мы переживали друг за друга в Сочи. Надеемся, что те ребята, которые здесь выступают — это новые звездочки, которые появятся на небосклоне фигурного катания», — добавила она.