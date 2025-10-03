Фигурное катание
Сегодня, 13:58

Тренер Морозов — о переходе в группу Тутберидзе: «Двое суток не спал, думал, боялся, что не потяну»

Павел Лопатко

Тренер Станислав Морозов рассказал о своих ощущениях перед тем, как сменил Алексея Тихонова в команде Этери Тутберидзе.

«Тихонову я тоже сразу позвонил. Тогда еще не шло речи о том, что Алексей уйдет из школы, и для меня было очень важно, чтобы он не был против моего участия в процессе. Волновался ли перед принятием решения? Не то слово. Двое суток не спал, думал, боялся, что не потяну», — цитирует Морозова RT.

Также Морозов проконсультировался с Валерием Артюховым.

С предложением приехать на летний сбор Морозову позвонил Филипп Тарасов, который в группе Тутберидзе работает с юниорскими парами.

49-летний специалист тренирует спортивные пары. Он завершил карьеру фигуриста в 2010 году. Морозов представлял Украину в дуэтах с Татьяной Волосожар и Аленой Савченко. Фигурист является шестикратным чемпионом Украины. Также в 2000 году он выиграл чемпионат мира среди юниоров.

Источник: RT
