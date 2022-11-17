Тренер Мишин назвал Александра Горшкова важной фигурой в своей жизни

Заслуженный тренер России Алексей Мишин назвал президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова важной фигурой в своей жизни.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет.

«С этим человеком связана вся моя жизнь — практически с первых шагов на льду, он всегда был важной фигурой в моей жизни, он был замечательным атлетом, первым во всем, — цитирует Мишина ТАСС. — Мы ценим его как руководителя фигурного катания. Думаю, успехи отечественного фигурного катания связаны с его деятельностью в последние годы. Мы скорбим, даже трудно говорить отчетливо и гладко о чувствах в связи с этой трагической новостью».

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.