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Сегодня, 12:02

Тренер Медведевой рассказал о состоянии фигуристки после рассечения

Виктория Кравченко
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Тренер фигуристки Варвары Медведевой Филипп Тарасов рассказал о состоянии спортсменки. 16 ноября Медведева, которая выступает в паре с Павлом Астаховым, получила рассечение на юниорском этапе «Гран-при России» в Самаре.

«Мы уже вернулись в Москву, возобновляем тренировки, Варя чувствует себя хорошо», — цитирует Тарасова РИА «Новости».

В ходе проката партнер уронил 16-летнюю спортсменку на лед. Несмотря на это, пара завершила свое выступление.

Пара Медведева/Астахов заняла итоговое пятое место на этапе «Гран-при России» среди юниоров.

Фигурное катание
Алина Загитова
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