Тренер Крылова считает успешным первый взрослый сезон танцевального дуэта Кагановской и Ангелопола

Тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова оценила первый взрослый сезон танцевального дуэта фигуристов Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола.

«Сезон был достаточно хороший. Все идет вперед. Прогресс должен быть, если есть работа, иначе это был бы труд в никуда. Мы первый сезон выступили на взрослом уровне, и это было для нас очень волнительно. Да, ребята еще молодые, они могли продолжить кататься по юниорам», — приводит ТАСС слова Крыловой.

В минувшем сезоне Кагановская и Ангелопол стали победителями финала «Гран-при России» по фигурному катанию в танцах на льду, набрав 203,65 балла по сумме двух программ.