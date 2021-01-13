Тренер Константиновой объяснил уход фигуристки из академии Плющенко
Александр Волков, тренер фигуристки Станиславы Константиновой в интервью «РИА Новости» прокомментировал уход спортсменки из «Ангелов Плющенко».
«Стася в начале января сказала, что решила уйти. Мы друг друга поняли, расстались хорошо. Думаю, что причина ее ухода, главным образом, в том, что у нас на катке стало меньше льда (времени для тренировок — прим. «СЭ»)», — сказал Волков в интервью агентству.
Сегодня стало известно, что российская фигуристка Станислава Константинова покинула «Ангелов Плющенко» из-за разногласий в тренировочном процессе.
Константинова перешла в академию Плющенко к Александру Волкову в феврале прошлого года. Она показала высокий результат на втором этапе Кубка России (196,83), но на чемпионате страны в декабре осталась лишь 15-й. Наивысшим достижением в ее карьере является четвертое место на чемпионате Европы-2019.
Дополнительная информация:
https://rsport.ria.ru/20210113/konstantinova-1592835340.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю