Тренер Константиновой объяснил уход фигуристки из академии Плющенко

Александр Волков, тренер фигуристки Станиславы Константиновой в интервью «РИА Новости» прокомментировал уход спортсменки из «Ангелов Плющенко».

«Стася в начале января сказала, что решила уйти. Мы друг друга поняли, расстались хорошо. Думаю, что причина ее ухода, главным образом, в том, что у нас на катке стало меньше льда (времени для тренировок — прим. «СЭ»)», — сказал Волков в интервью агентству.

Сегодня стало известно, что российская фигуристка Станислава Константинова покинула «Ангелов Плющенко» из-за разногласий в тренировочном процессе.

Константинова перешла в академию Плющенко к Александру Волкову в феврале прошлого года. Она показала высокий результат на втором этапе Кубка России (196,83), но на чемпионате страны в декабре осталась лишь 15-й. Наивысшим достижением в ее карьере является четвертое место на чемпионате Европы-2019.