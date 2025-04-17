Тренер Калистратов ответил на обвинения в бросании шин в малолетнюю фигуристку

Тренер школы «Лидер» Иван Калистратов, которого обвинили в жестоком обращении фигуристки Козловские (сестрам 7 и 8 лет), в интервью «СЭ» прокомментировал слова детей и родителей о том, что он «кидал в них шины».

— Это для меня тоже удивительно. Во-первых, шины для картинга размером с эспандер. (Показывает пальцами.) Во-вторых, есть такое упражнение на сноровку — катишь шину по синей линии, а фигурист делает «восьмерку». Да, иногда шина может попасть в конек, но в этом точно нет трагедии. И уж точно нельзя назвать это движение «кидать». В детей, конечно же, шинами никто не кидался.

То же самое с пресловутой «ладошкой» — мне посоветовали это как некий массажер. После нескольких часов на коньках затекают ноги, поэтому иногда я себе стал разминать мышцы руками, чтобы разогнать кровь, это знают все спортсмены. И мог помочь размять мышцы ученикам — на это никто никогда не жаловался. Нормальный процесс тренировки, — сказал Калистратов.