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Тренер из группы Тутберидзе рассказал, чем сейчас занимается Загитова

11:30
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Тренер из группы Этери Тутберидзе, Сергей Розанов рассказал о рабочем графике Алины Загитовой.

— Алина Загитова сейчас тренируется и в каком режиме?

— Да, она тренируется, помимо этого занимается другими своими делами. Сейчас она выступает в ледовом шоу Art on Ice в Швейцарии. У нее насыщенный график. (Дмитрий Кузнецов)

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