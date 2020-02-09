Тренер группы Алексея Мишина, призер чемпионата мира и Европы Артур Гачинский высказал свое мнение о том, как бороться с ученицами Этери Тутберидзе. Он отметил, что планка, которую задала группа Тутберидзе, задрана очень высоко.

— Можно ли бороться с группой Тутберидзе? Планка, которую задала Этери Георгиевна со своими ученицами, задрана очень высоко. Держать ее сложно. Но все в нашем мире циклично. Посмотрим, что покажет время.

Чтобы что-то этой группе противопоставить, нужно, чтобы нашелся фигурист, который хотел бы это сделать, то есть выучить сравнимый набор элементов. И здесь важно преодоление страха многооборотных прыжков. Главное — не бояться. Ну и нужно искать талантливых детей. Это должно воспитываться с ранних лет, в детстве ребенок бесстрашен. Просто если брать девочек, то не каждой в принципе доступны многооборотные, четверные прыжки. (Дмитрий Кузнецов)

«Планка группой Тутберидзе поднята очень высоко». Мнение Артура Гачинского