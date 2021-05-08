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Тренер из академии Плющенко рассказал о тренировках Трусовой

14:28
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер по физической подготовке из академии «Ангелы Плющенко» Ерем Газазян рассказал о тренировочном процессе обладательницы бронзы чемпионата мира Александры Трусовой.

«Здесь вопрос изначального доверия ко мне как к тренеру по ОФП... Бывало, я даю Саше задание, она смотрит круглыми глазами и спрашивает, точно ли это выполнимо. Я детально объясняю ей план выполнения элемента, и все удается. Затем — спортивное наслаждение от того, что покорилась новая вершина», — рассказал он в интервью Matchtv.ru.

Тренер также отметил, что Трусовой нравятся необычные и творческие подходы к тренировочному процессу.

«Она сама просила придумывать ей новые сложные упражнения на физику и для ума — почти каждую тренировку. Благо, у меня хватало фантазии. Саша как-то сказала, что много заданий из моего репертуара ей раньше не давали. Любые упражнения, которые не из обычного фитнеса, вызывали у нее восторг», — вспомнил Газазян.

Трусова перешла от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к Плющенко в мае 2020 года, но 1 мая нынешнего года Плющенко объявил о прекращении сотрудничества со спортсменкой, которая вернулась к Тутберидзе.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI1349723_Uprazhnenija_dla_mozga_khrabraja_Trusova_i_strajkbol_na_rabote_Trener_po_OFP_iz_komandy_Plushhenko_raskryvajet_sekrety

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