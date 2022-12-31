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Сегодня, 14:06

Гончаренко: «В новом году не надо останавливаться только на изучении прыжков ультра-си»

Иван Шитик
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко выступила с пожеланием для всех представителей фигурного катания на 2023 год.

«У меня будет общее пожелание для всех представителей фигурного катания. Не опускайте руки, несмотря ни на что, живите фигурным катанием, развивайтесь и творите. Сейчас идет тенденция по постановке очень интересных по сюжетности и по композиции программ.

Хочется, чтобы больше в этом направлении развивались, не боялись обращаться к новым темам, образам. Не надо останавливаться только на изучении прыжков ультра-си, пусть будет всестороннее развитие», — сказала Гончаренко Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/goncharenko-v-novom-godu-ne-nado-ostanavlivatsya-tolko-na-izuchenii-pryzhkov-ultra-si-pust-budet-vsestoronnee-razvitie-217418/
Инна Гончаренко
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