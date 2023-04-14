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Сегодня, 22:05

Глейхенгауз: «На всех турнирах в женском катании у нас в стране выполнялись элементы, которых не было на чемпионате мира»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Даниил Глейхенгауз (слева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, что думает о сезоне и об отсутствии российских спортсменов на международных соревнованиях.

«Сезон необычный, что тут говорить. Отсутствие международных соревнований, конечно, расстраивает, но то, что было сделано федерацией и Первым каналом, помогает и зрителям, и нашим спортсменам — поддерживать тот высокий уровень, который они показывали на международной арене. Не проседать по сложности, качеству постановок. На всех турнирах в женском катании у нас в стране выполнялись элементы, которых не было на чемпионате мира. Мы будем продолжать показывать свой высокий уровень и смотреть в будущее и надеяться, что когда-нибудь мы снова сможем выйти на международную арену и добиваться наград», — заявил Глейхенгауз.

Российские фигуристы отстранены от участия от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Фигурное катание
Даниил Глейхенгауз
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