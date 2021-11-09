Тренер Грассля: «Россия заинтересована только в победе и мало заботится о том, кто победит»

Лоренцо Магри, тренер итальянского фигуриста Даниэля Грассля, поделился мнением о ситуации в российском женском фигурном катании.

«Результат важен, но есть и обратная сторона, — цитирует тренера «Чемпионат.com». — Судя по тому, что мы, европейцы, видим со стороны, кажется, что Россия заинтересована только в победе и мало заботится о том, кто победит. У вас есть медаль, но имя не имеет значения.

Но фигуристки похожи на вино, с возрастом они становятся только лучше. И если девушка уходит из спорта рано, то не успевает созреть. Я скучаю по тому, чтобы волноваться в конце программы из-за прожитой на льду истории. Хочется сопереживать спортсменкам, а не только видеть потрясающие прыжки.

Очень уважаю Этери (Тутберидзе. — Прим. «СЭ») и всю ее группу. Уважаю Светлану Панову и других коллег, но я бы хотел, чтобы через несколько лет эти девушки все еще выступали, чтобы мы смогли увидеть, чего они добились и куда дошли».

19-летний Даниэль Грассль в текущем сезоне занял третье место на «Гран-при Италии».