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Сегодня, 04:44

Тренер Горбачевой рассказал, что фигуристка могла сменить короткую программу по ходу сезона

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренер фигуристки Алины Горбачевой Софья Федченко рассказала, что у них со спортсменкой были мысли поменять короткую программу в середине завершившегося сезона из-за волны негатива.

«Дело было после взрослого чемпионата России. Мы задумались над тем, чтобы поменять программу под «Круэллу», потому что вокруг нее было очень много негатива — постоянно какой-то хейт со всех сторон: Алину все достают, меня все достают. Меня это не задевает, я могу абстрагироваться, а Алине сложнее, хотя она тоже пытается не обращать внимания.

Многие говорили, что программа супер и все замечательно. С другой стороны, было много людей, которые прям конкретно очень сильно хейтили постановку.

Мы не могли откатать программу чисто уже третий старт: прошли два этапа "Гран-при", чемпионат России. На тренировках Алина катает идеально. Как только мы выходим на соревнования, постоянно что-то происходит, хотя программа вкатана, элементы легкие. Мы подумали, что огромное количество негатива все же поддавливает на спортсменку и нужно менять программу», — цитирует Sport24 Федченко.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-05-31-trener-gorbachevoy-rasskazala-pochemu-u-nikh-s-figuristkoy-byli-mysli-pomenyat-korotkuyu-programmu-v-seredine-sezona
Фигурное катание
Алина Горбачева
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