Тренер Голд из России рассказал об удачной попытке тройного акселя у Грейси

Тренер из США Павел Фильченков, который работает с призером Олимпиады-2014 в командных соревнованиях Грейси Голд, рассказал о работе над элементами ультра-си с 26-летней американкой.

«Мы работали и над четверными, и над тройным акселем. Неплохо работа шла, но пока что пришлось остановиться. Нам нужно было больше времени уделить стабильности тройных прыжков, их качеству. Дополнительные элементы забирали много времени и сил на тренировках. До этого мы смогли сделать с ней тройной аксель без страховки. Были неплохие выезды, чуть-чуть нужно было поправить прыжок, и можно выходить на соревнования... Но все это было прямо непосредственно перед ковидом, после чего ситуация серьезно нас пошатнула. Катки были закрыты на долгое время, не было возможности тренироваться. Рабочий процесс сместился, и наработки ушли в прошлое», — сказал Павел.

Отметим, что Фильченков родился в Нижнем Новгороде и ранее выступал за сборную России.

Полностью интервью Фильченкова можно прочитать по этой ссылке