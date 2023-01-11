Тренер фигуристов Мишин заболел после чемпионата России в Красноярске

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин заболел после чемпионата России в Красноярске. Супруга тренера Татьяна Мишина заявила, что болезнь протекает без высокой температуры.

«Он заболел, но несильно — голос сел, на каток не ходит, лечится, еще с Красноярска. Здоровье важнее всего, в группе все под контролем — и я хожу, и Татьяна Прокофьева. Посмотрим, как будет вечером, днем он говорил, что уже лучше, будем надеяться, что это не грипп. Он два дня назад уехал на дачу и находится там, чтобы и меня не заразить, и спокойно отлежаться. Надеемся, что все будет в порядке, на Кубок Первого канала собирался, настрой оптимистичный», — приводит ТАСС слова жены специалиста.

В группе 81-летнего Мишина тренируются серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпион России Евгений Семененко.

Соревнования по фигурному катанию в рамках Кубка Первого канала пройдут с 21 по 22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».