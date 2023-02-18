Тренер Давыдов рассказал, что Гордеева планирует выучить тройной аксель

Тренер фигуристки Марии Гордеевой Сергей Давыдов рассказал, что спортсменка планирует выучить тройной аксель.

«Работать будем после первенства — [тройной] аксель учить, мы уже его брали, учили, сейчас на него будет больше времени», — цитирует тренера ТАСС.

Также Давыдов оценил физическое состояние фигуристки после пропуска сезона-2021/22, как нормальное.

На первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Перми Гордеева завоевала бронзу.