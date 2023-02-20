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Сегодня, 12:03

Тренер фигуристки Горбачевой не видит смысла обсуждать предложения из других стран

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Софья Федченко, тренер Алины Горбачевой рассказала о том, что фигуристка не собирается менять спортивное гражданство.

«Алине поступали предложения из других стран. Из каких? Не вижу смысла обсуждать эту тему. Мы никуда не собираемся. Цели на остаток сезона? Цель на остаток сезона — показать два чистых четверных сальхова в одной программе. Алина прекрасно справляется с этой задачей на тренировках, но на стартах ей психологически пока сложно, поэтому получается то первый, то второй прыжок. Будем стараться приземлить два. Сезон еще не окончен, чтобы говорить, что он удался. Но главное, мечта Алины сбылась — она стала чемпионкой страны», — приводит слова Федченко Metaratings.ru.

Горбачева стала победительницей чемпионата России среди юниоров, который проходил в Перми. После завершения турнира Евгений Плющенко, ученицы которого Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвёртое места, соответственно, раскритиковал судейство и пригрозил возможной сменой спортивного гражданства.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-figuristki-gorbachyovoi-ne-vidit-smysla-obsuzhdat-predlozheniya-iz-drugikh-stran-229336/
Фигурное катание
Алина Горбачева
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