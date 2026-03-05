Тутберидзе: «Вывела для себя, что никого не хочу заставлять работать и насильно приводить к медалям»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, что изменилось с годами в ее подходе к работе с фигуристками.

«Как я меняюсь с годами? Наверное, единственное, что я вывела для себя, это то, что я никого не хочу заставлять работать и насильно приводить к медалям. Я хочу видеть человека, который также заряжен, хочет и мечтает. Любой процесс лучше идет с удовольствием, чем когда это мучение, ребенок не хочет, страдает. Потом этот спортсмен как будто не ощущает радости от полученной медали», — отметила Тутберидзе.

Под руководством Тутберидзе в частности тренировались олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова, двукратный серебряный призер Игр 2018 года Евгения Медведева, серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова, которая в начале 2026 года возобновила карьеру и вернулась в группу Тутберидзе.

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