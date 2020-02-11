Тренер эстонской фигуристки назвала россиянок пришельцами из космоса

Тренер эстонской фигуристки Евы Лотты Киибус, Анна Леванди, оценила выступление подопечной на чемпионате Европы в Граце. Спосртменка заняла седьмое место. По словам Леванжди, российские девушки были вне конкуренции.

Первые три места заняли Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова соответственно.

— Оценка за технику, которую она получила в произвольной программе, была четвертой после российских девушек, которых сейчас называют «космос», — сказала Леванди в эфире ETV Pluss. - После космоса она была первая европейка. Россиянки исполняют космические элементы, вот эти четверные прыжки. Это, конечно, космос для женского одиночного катания. Пока мы это перевариваем, стремимся к этому. После них уже начинаются европейские соревнования. Следующие 20 девушек — это был чемпионат Европы, а они — пришельцы из космоса.