Тренер доволен: Туктамышева и Самодурова сохранили форму

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина похвалила фигуристок своей группы за то, что на самоизоляции они не растеряли форму. Спортсмены должны начать тренировки 1 июня в Кисловодске

— Мама Лизы (Туктамышевой) исходит из того, что дочка скажет — то и правильно. Она уже взрослая девушка, ей виднее, — цитирует «Спорт день за днем» Мишину. — Вообще родители должны доверять тренеру. Конечно, они волнуются. Но раз так решили, открыли базы, значит тренировки надо возобновлять. Я видела ребят, они в неплохой форме. Никто, кстати, не поправился.

— А где вы успели увидеться?

— Они приезжали к нам на дачу.

— Вся группа?

— Лиза (Туктамышева), Соня (Самодурова), Настя (Гулякова), Глеб (Лутфуллин) и Женя Семененко. Выглядели неплохо. Молодцы, что удержались на самоизоляции. Все равно, как ни занимайся удаленно — это непривычный режим. Два занятия в день: с Татьяной Николаевной Прокофьевой и с ребятами-ОФПистами. Как начались послабления, ребята начали выходить на улицу, заниматься там, хотя бы на велосипеде покататься.