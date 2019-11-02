Тренеры ЦСКА Сергей Давыдов и Александра Кравцова, юные ученицы которых в 11-12 лет владеют тройным акселем или четверным прыжком, дали большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказали, что родители не против исполнения сложных элементов своими детьми.

— Вы рассказывали, что на тренировках в вашей группе присутствуют родители. Почему это важно?

С.Д.: Да. Каждый день, через день или раз в неделю — кто как может. Родители нужны для того, чтобы их дети выполняли указания тренера, а не обсуждали с ним, достаточно ли было внимания к их ребенку или что-то разбирать.

А.К.: Родители должны настроить ребенка на работу, чтобы он приходил на тренировку и делал все необходимое.

— Вклад родителей в фигурное катание детей становится все более весомым. А вот историй про юных спортсменов, которые бы сами ставили себе цели и шли к ним всем меньше. Как думаете, почему?

А.К.: Время, появились другие возможности, по сравнению с тем, что было.

С.Д.: Это вопрос не времени, а детей. Пока они маленькие и не все осознают, их нужно настраивать на работу. Дети все равно вырастают и начинают отвечать сами за себя. Раньше ведь тоже родители помогали.

— Как они смотрят на то, что их дети выполняют сложнейшие прыжки в юном возрасте? Тех же Берестовской и Самоделкиной?

С.Д.: Родители этих девочек полностью погружены в реалии спорта, адекватно на все реагируют. Все прекрасно понимают: будешь себя жалеть, не сделаешь — сделает кто-то другой, с такими же ногами и руками. (Екатерина Беспалова)

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