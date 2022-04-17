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Сегодня, 13:17

Мишин: «Врачи делают все, чтобы восстановление Семененко прошло как можно скорее»

Мишин рассказал о состоянии Семененко после медицинского обследования
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Тренер Алексей Мишин рассказал «СЭ» о состоянии фигуриста Евгения Семененко после медицинского обследования.

«Евгений восстанавливается. Врачи делают все, чтобы восстановление прошло как можно скорее. Произошедшее — это чистая случайность. Еще рано говорить о сроках восстановления. Мы сделали только первое МРТ-обследование. Станет понятно позднее. Пожелайте ему всего хорошего, он стоящий спортсмен. Болейте за него», — сказал Мишин «СЭ».

Но шоу «Союз чемпионов» 16 апреля в Петербурге было прервано на несколько минут из-за жесточайшего падения Евгения Семененко. Семененко оказали первую помощь, позже фигуриста увезли с арены на носилках под аплодисменты.

Евгений Семененко
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