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Милан-2026

Сегодня, 12:59

Мишин — о допуске фигуристов к квалификации Олимпиады: «Появился свет в конце тоннеля»

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр-2026 в нейтральном статусе.

«Новость радостная. Появился свет в конце тоннеля», — сказал Мишин «СЭ».

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

Олимпийские игры пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.

(Денис Сафронов)

Фигурное катание
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