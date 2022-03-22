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Сегодня, 08:27

Тренер Александр Жулин решил пройти десять сеансов для лечения спины

Тренер Александр Жулин заявил, что ему сняли сильную боль всего за два сеанса физиотерапии
Роман Шишов
Корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о проблемах со здоровьем. В частности, по его словам, его беспокоят боли в спине.

«Привожу себя в порядок после Олимпиады. Решил заняться спиной. Хочу от души поблагодарить главного врача за то, что сняли сильную боль всего за два сеанса физиотерапии. Выделил время на себя любимого наконец-то... Решил пройти 10 сеансов, чтобы закрепить полученный результат, а потом займусь другими застарелыми травмами. Приятно, что просто час лежишь отдыхаешь, никаких неприятных ощущений не испытываешь, а потом встаёшь и чувствуешь себя как новенький!» — написал он в соцсетях.

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