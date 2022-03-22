Тренер Александр Жулин решил пройти десять сеансов для лечения спины
Тренер Александр Жулин заявил, что ему сняли сильную боль всего за два сеанса физиотерапии
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о проблемах со здоровьем. В частности, по его словам, его беспокоят боли в спине.
«Привожу себя в порядок после Олимпиады. Решил заняться спиной. Хочу от души поблагодарить главного врача за то, что сняли сильную боль всего за два сеанса физиотерапии. Выделил время на себя любимого наконец-то... Решил пройти 10 сеансов, чтобы закрепить полученный результат, а потом займусь другими застарелыми травмами. Приятно, что просто час лежишь отдыхаешь, никаких неприятных ощущений не испытываешь, а потом встаёшь и чувствуешь себя как новенький!» — написал он в соцсетях.
Новости