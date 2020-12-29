Тренер академии Плющенко высказался о разведении по времени тренировок Трусовой и Косторной

Тренер Дмитрий Михайлов, работающий с фигуристкой Александрой Трусовой, в интервью «СЭ» положительно оценил разделение по группам Трусовой и Алены Косторной с целью развести двух топ-фигуристок по времени на катке академии Евгения Плющенко.

— Комфортно ли мне в формате разделения? Да, абсолютно. Я думаю только о своих спортсменах, лишние мысли в голову не лезут. Концентрируюсь только на том, чтобы делать своих ребят сильнее на каждой тренировке. Мне кажется, с Сашей у нас все сразу сложилось, чтоб не сглазить. Почему? Просто я пару замечаний сделал, она пару раз подъехала, спросила — совет сработал. Раскатки веду обычно в полную силу. И наверное, она такая подумала: «Неплохой тренер, а он что-то знает!»

(Дмитрий Кузнецов)

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