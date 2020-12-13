Тренер академии Плющенко объяснил уход фигуристки Рябовой

Тренер академии «Ангелы Плющенко» Александр Волков прокомментировал «СЭ» уход своей подопечной Екатерины Рябовой из школы. Российская спортсменка, выступающая за Азербайджан, анонсировала возвращение к тренировкам со своими родителями и сослалась на организационные изменения.

— Я понимаю Катю. Чемпионат Европы отменили, турниров в Европе почти нет, и доехать до них очень трудно. Смысл кататься в академии, когда можно подойти к вопросу экономичнее? Она взрослая девушка, это не 10-летняя фигуристка с далекими перспективами, все это понимают. Она как-то подошла ко мне и сказала: «А зачем мне тренироваться?» Мотивация у спортсменов падает, непонятно, будет ли даже чемпионат мира и Олимпиада. Не думаю, что ее решение связано с переездом части фигуристов из Москвы на базу в Подмосковье. Об уходе мы говорили и раньше и расстались без намека на конфликт. Не исключаю даже, что перед чемпионатом мира она вернется потренироваться в академии. Моя группа остается на Лобачевского, мы ждем, пока Плющенко достроит каток в Москве.

(Дмитрий Кузнецов)