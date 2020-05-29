«У наших диванных болельщиков культивируется нетерпимость». Роднина рассказала об атаке хейтеров после поста о Загитовой и Медведевой

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в большом разговоре с «СЭ» рассказала о реакции болельщиков на ее пост об Алине Загитовой и Евгении Медведевой после олимпийских соревнований 2018 года.

— Вокруг настоящий фанатизм, — отметила Роднина. — Не надо превращаться из фанатов в фанатиков, мы загоняем самих спортсменок. Если вы их любите, уважаете, относитесь к ним бережнее. Я уже устала от того, что у нас пишут. Поразилась больше всего после Олимпиады в Пхенчхане. Выложила в Instagram фото обнимающихся Загитовой и Медведевой. Написала: «Золотые наши девочки. Поздравляю Алину, но мое сердце с Женей». Ешкин нос! Уже через несколько минут в комментариях началась борьба нанайских мальчиков. Наши замечательные болельщики начали объяснять мне про недокруты, сложность... Я никогда бы себе не позволила даже в споре с Жуком такие фразы. У наших диванных болельщиков есть свои чаты, где культивируется такая нетерпимость. Откуда такая агрессия, если мое мнение не совпадает с вашим? А где же наши основные конституционные права — на свободу слова, на мнение? (Дмитрий Кузнецов)

«Когда люди уходят в 17-18 лет, однажды выиграв Олимпиаду, — это называется халиф на час». Откровенная Ирина Роднина

Полностью интервью с Ириной Родниной читайте в субботу на сайте «СЭ»