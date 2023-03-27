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Сегодня, 14:15

Чемпионка мира Каташинская — о призовых фигуристов: «Для спортсменов денежный бонус — это жизнь»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Трехкратная чемпионка мира по бальным танцам Марина Каташинская в интервью «СЭ» рассказала о том, важны ли для спортсменов призовые на соревнованиях.

— В этом году в турнирах был достаточно большой призовой фонд. Это является хорошей мотивацией для участия?

— Для профессиональных спортсменов денежный бонус — это жизнь, потому что люди тратят на это время. Если у кого-то есть определенный график — отработал с 9 до 6 и ушел, то здесь это день и ночь на износ. Люди здоровье кладут на это, поднимают честь страны.

— В то же время почти все спортсмены говорят, что деньги не самое важное. Но та же Лиза Туктамышева считает по-другому.

— Лиза понимает, что в жизни не надо играть какую-то роль. Но она же соревнуется с девочками, которым по 15-16 лет. А Туктамышева сама себя обеспечивает, понимает цену всему в жизни.

Полное интервью Марины и Артемия Каташинских «СЭ» здесь

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