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Сегодня, 11:50

Максим Траньков: «Горшков до конца жизни был больше спортсменом, чем президентом»

Алина Савинова
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Максим Траньков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал известие о смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет.

«Мы общались с Александром Георгиевичем. Разговоры были емкими, но у меня этот человек всегда вызывал большое уважение не только своими заслугами, но и как президент ФФККР.

Горшков всегда мог поддержать словом. Когда у меня была личная семейная драма, связанная с уходом отца, то он действительно меня сильно поддержал. Самое главное, что, будучи президентом ФФККР, он всегда на крупных соревнованиях стоя смотрел выступления своих спортсменов. Горшков всегда был близко ко льду и никогда не сидел в VIP-ложах. Горшков до конца жизни был больше спортсменом, чем президентом", — приводит Sport24 слова Транькова.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-11-17-trankov-gorshkov-do-kontsa-zhizni-byl-bolshe-sportsmenom-chem-prezidentom-dlya-nego-vsegda-byl-vazhen-sport
Фигурное катание
Максим Траньков
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