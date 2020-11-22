Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков в интервью «СЭ» высказался о выступлении Александры Трусовой на «Гран-при России».

Подопечная Евгения Плющенко впервые за почти четыре года заняла место вне подиума, упав во время произвольной программы четыре раза.

— Вопросом, что произошло с Трусовой, задаются все, — сказал Траньков. — Но что произошло, могут рассказать только те, кто с ней работают. На тренировке, как мне сказали, она творила нечто невероятное, это был заоблачный уровень. Штамповала четверные, уверенно, круто. Думаю, для людей, кто видел ее на тренировке, произошедшее — тоже неожиданность, трагический случай. Где-то психология вмешалась, возможно, да, подвела, она важна в нашем виде спорта. Но поймите, я искренне не знаю, что случилось.

— Багаж Тутберидзе существует? Можно сказать, что какое-то время на фигуриста действует то, что заложил предыдущий тренер?

— Конечно, наработки предыдущего тренера закладываются в голове и имеют накопительный эффект. И это не только Тутберидзе, но и первый, детский тренер. Я бы не назвал это багажом, скорее накопленным опытом. Сколько-то он работает, а дальше либо улучшается, развивается, либо остается на том же уровне. Но точно никуда не девается.

— Есть мнение, мол, теперь мы увидим реально работу Плющенко. Вот Саша дошла до кризисной ситуации, теперь должен показать себя уже новый тренер.

— Почему мы в принципе говорим о кризисной ситуации? Это спорно. Если я не ошибаюсь, Саша проиграла лишь один старт. А если посмотрим на то, что было до этого — то оба были выиграны, ту же Валиеву Трусова обыграла. Я не считаю, что произошло что-то глобальное. Это лед, бывает, люди срывают. Бойкова и Козловский были третьими неделю назад на Кубке России, а здесь они прекрасно откатали и выиграли. У нас понятный вид спорта: кто катает чисто — тот и выигрывает. Цыплят по осени считают — очень правильное выражение. А в нашем случае по весне или по зиме, в Челябинске. Мне вообще кажется, что Челябинск расставит все по местам и многое покажет. (Дмитрий Кузнецов)

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