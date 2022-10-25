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Сегодня, 15:08

Траньков считает, что уверенность в победе помешала Тарасовой и Морозову на этапе Гран-при

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Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков поделился мнением о выступлении серебряных призеров Олимпийских игр 2022 года в парном катании Евгениии Тарасовой и Владимира Морозова на первом этапе «Гран-при России».

«Работаем в штатном режиме, причины ошибок глубоко искать не надо, потому что они на поверхности — постолимпийский сезон, мотивации нет особой, уровень соперников опять же расхолаживал. А теперь вот холодный душ — нельзя расслабляться, любой может тебя обыграть. Я думаю, уверенность в собственной победе сыграла злую шутку. У Тарасовой были проблемы с ногой, но это у нее хроническая травма, в каждом сезоне присутствует, мы уже привыкли с ней работать, не могу сказать, что это сыграло ключевую роль в тех ненужных ошибках, которые были допущены», — приводит слова Транькова ТАСС.

На первом этапе «Гран-при России» Тарасова и Морозов заняли второе место, набрав 221,07 балла по сумме двух программ.

Источник: https://tass.ru/sport/16148841
Фигурное катание
Владимир Морозов (фигурное катание)
Евгения Тарасова
Максим Траньков
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