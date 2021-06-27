Траньков считает, что Медведева не перейдет в парное катание

Двукратный олимпийский чемпион, фигурист и тренер Максим Траньков поделился мнением о возможном переходе Евгении Медведевой в парное катание.

«Мы даже разговаривали с Женей лично. Я спрашивал ее: «Почему бы тебе не выступить в парах?». Но ответ, как правило, был «нет». То, чем сейчас занимается Женя, — это не парное катание. Это называется адажио, когда парень просто поднимает тебя вверх, а ты выполняешь ряд красивых зрелищных элементов.

Это не парное катание, не спортивное парное катание — здесь нет выбросов с несколькими оборотами, подкруток. Это в большей степени для ледовых шоу. Думаю, что Женя, в принципе, поступает правильно, так как будучи разносторонней фигуристкой она сможет выступать в ледовых шоу не только как одиночница, но и с партнером.

Такая гибкость всегда приветствуется, но не думаю, что Женя Медведева сменит свою спортивную роль. Это будет очень сложно сделать. Это реально, но все зависит от уровня, на котором ты хочешь выступать. Нужно найти партнера, многому научиться. К тому же, травмы, которые у нее были... Это тоже имеет значение», — приводит слова Транькова Olympics.com.

Медведева готовится выступить в дуэте с Александром Энбертом на шоу Ильи Авербуха, которое пройдет с 9 июля по 18 сентября в Сочи.

21-летняя фигуристка является двукратной чемпионкой мира и Европы. Также она дважды завоевывала серебряные медали Олимпийских игр.