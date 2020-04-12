Траньков рассказал об отрицательном анализе на коронавирус

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал об отрицательном результате анализа на коронавирус. Фигурист опубликовал сообщение от медицинского центра в Stories.

Ранее Максим Траньков с супругой Татьяной Волосожар вернулись из США в Россию из-за напряженной ситуации вокруг коронавируса. Пара закрылась на карантин.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 781 127 человек. Зафиксировано 108 994 летальных исходов от инфекции, вылечились 405 243 человека.

В России, по данным Роспотребнадзора на день 12 апреля, коронавирусом заразились 15 770 человек. 130 человек умерли, выздоровели — 1291.