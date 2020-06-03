Траньков рассказал о «проблемах личного характера» у Тарасовой и Морозова

Двукратный олимпийский чемпион и консультант пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов Максим Траньков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о проблемах во взаимоотношениях партнеров и планах на будущее.

— Поставить программы в России с тренером на удаленке почти нереально. Многое зависит от того, когда ребята вернутся в США. В принципе они могут въехать туда хоть сейчас, российских спортсменов американские власти пускают. Но наши границы пока закрыты. Сейчас надо раскатать новые коньки и начать тренировки на полу, нас ждет очень большая работа по физической подготовке. Раньше были проблемы с координационными элементами, в последнее время полезли ошибки в силовых, парных, а это как раз ко мне. Восстановить форму после такого перерыва займет минимум два месяца.

В целом после переезда в США изменился стиль тренировок, да и чего скрывать, есть проблемы личного характера у ребят, которые мешают тренироваться. Приходится преодолевать себя. Не секрет, что между ними года три назад были определенные неурядицы.

Не могу сказать, что последствия этого чувствуются, они дружные ребята. Но на тренировках, бывает, эмоции побеждают рациональность. По себе знаю, что всю тренировку можно потерять из-за эмоций. Евгения и Владимир — взрослые люди, они понимают, что на их место в сборной претендует не одна и не две пары. Сейчас есть ощущение, что у пары другой настрой. Нам надо всем повзрослеть. Если удастся правильно расставить приоритеты, этот сезон будет лучше двух предыдущих. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Транькова — скоро на сайте «СЭ»