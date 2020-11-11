Траньков раскрыл гонорары фигуристов за выступления в шоу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о гонорарах, которые получают фигуристы, принимая участие в шоу.

— Я могу открыть карты, какая у меня была зарплата, когда я был олимпийским чемпионом, — приводит «РИА Новости» слова Транькова. — В последний мой сезон у нас с Татьяной Волосожар была зарплата — все-все-все если собрать регионы, которые мы представляли, Москомспорт, министерство спорта — обычная зарплата, не беря шоу и какие-то сторонние заработки — 120 тысяч рублей. У меня была такая зарплата. 120 тысяч рублей, все-все вместе. Но чтобы заработать выход на лед в шоу, ты должен показывать результаты в спорте. Это взаимосвязано. После Олимпиады — (выход на лед в шоу стоил) восемнадцать тысяч долларов. И даже в России меньше тринадцати не было. Ну, сейчас уже нет. Прошло много лет, сейчас уже другие цены, другие расценки (смеется). И шоу вообще сейчас ледовых нет в связи с ковидом, но на пике — да, рекордно около 18 тысяч.