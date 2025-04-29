Траньков раскритиковал комментарии в интернете по поводу его воспоминаний о выступлении на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков резко ответил критикам фигурного катания, после того как поделился воспоминаниями о падении пуговицы во время его выступления на Олимпиаде в Сочи-2014.

«Привет всем дебилам, которые комментируют недоновость про целование льда. Слышали бы всю историю целиком — не несли бы этот бред в комментах. Это первое.

Второе. Какой я вам «Траня»? Мы с вами даже пива не пили! Не уважаете мои достижения и какой-никакой вклад в историю российского спорта — ваши проблемы... Но в чем провинился накануне празднования великой победы мой дед? Ветеран ВОВ, чью фамилию я ношу с гордостью! Если что, именно этому событию было посвящено мероприятие, на котором я рассказываю историю.

Третье. Пересмотрите ответ на вопрос из зала, мои полные разъяснения... И если у вас есть хоть какая-то толика совести, извинитесь.

Накипело! Только йогурты вам и мусолить... Стыдно за такую аудиторию фигурного катания. Имхо», — написал Траньков в социальных сетях.

Траньков и его партнерша Татьяна Волосожар завоевали золото на Олимпиаде 2014 года в личных и командных соревнованиях. Также они стали чемпионами мира в 2013 году и четырежды выигрывали чемпионат Европы. Трижды они становились победителями национального чемпионата России.