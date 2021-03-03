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Траньков высказался о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе

18:43
Максим Траньков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Траньков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что фигуристка Алена Косторная может вернуться к Этери Тутберидзе.

«Я просто не знаю, что сказать. Алена весь сезон выступала не очень заметно. У нее были проблемы со здоровьем, в полной мере мы ее не видели. Если это правда, то сейчас самый подходящий момент чтобы уйти. Какие могут быть причины? Могу сказать одно — если Алена приняла такое решение, то у нее на это есть определенные причины», — сказал Траньков «СЭ».

Ранее, 3 марта, ТАСС сообщил о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе. Фигуристка перешла в академию Плющенко в июле 2020 года.

(Владимир Пушкарев)

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