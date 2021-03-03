Траньков высказался о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе
18:43
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что фигуристка Алена Косторная может вернуться к Этери Тутберидзе.
«Я просто не знаю, что сказать. Алена весь сезон выступала не очень заметно. У нее были проблемы со здоровьем, в полной мере мы ее не видели. Если это правда, то сейчас самый подходящий момент чтобы уйти. Какие могут быть причины? Могу сказать одно — если Алена приняла такое решение, то у нее на это есть определенные причины», — сказал Траньков «СЭ».
Ранее, 3 марта, ТАСС сообщил о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе. Фигуристка перешла в академию Плющенко в июле 2020 года.
(Владимир Пушкарев)
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