Траньков высказался о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что фигуристка Алена Косторная может вернуться к Этери Тутберидзе.

«Я просто не знаю, что сказать. Алена весь сезон выступала не очень заметно. У нее были проблемы со здоровьем, в полной мере мы ее не видели. Если это правда, то сейчас самый подходящий момент чтобы уйти. Какие могут быть причины? Могу сказать одно — если Алена приняла такое решение, то у нее на это есть определенные причины», — сказал Траньков «СЭ».

Ранее, 3 марта, ТАСС сообщил о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе. Фигуристка перешла в академию Плющенко в июле 2020 года.

(Владимир Пушкарев)